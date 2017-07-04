В центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривень - СМИ

В Подольском районе напавшие в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 млн грн. Об этом сообщает "Эспрессо".

Разбойное нападение произошло возле банковского учреждения, когда двое неизвестных в медицинских масках на лице брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом из баллончика и забрали сумку с деньгами в размере 2,4 млн грн.

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После этого нападавшие скрылись на автомобиле Infiniti.

В столице введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом злоумышленники взорвали банкомат и украли более 430 тысяч гривень.