Взорванный на Донбассе полковник СБУ был сотрудником контрразведки - нардеп

Вчера в Донецкой области в результате подрыва автомобиля погиб один сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины, четверо получили ранения. Об этом сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Вчера, кроме того, что в Киеве был убит полковник разведки Максим Шаповал, также в результате террористических действий Российской Федерации был убит сотрудник контрразведки Украины и четверо были ранены. Под автомобиль, в котором находились сотрудники контрразведки СБУ, также была заложена взрывчатка», - сказал он.

Геращенко также отметил, что взрывчатка, которая была заложена под автомобиль сотрудников СБУ, оказалась самодельной.

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По его мнению, все это говорит о том, что РФ продолжает против Украины диверсионно-террористическую войну, которая быстро не закончится.

«Это означает, что Украина должна вкладывать больше в вопросы разведки и контрразведки, а сотрудники наших спецслужб должны быть более осмотрительными», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 27 июня в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес», в котором находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте 2017 года.

«Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб», - подчеркнул секретарь СНБО.