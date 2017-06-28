На Донбассе из-за подрыва авто погиб полковник СБУ, еще три человека ранены (фото)

В Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предварительная версия причины гибели – подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести. Следствие ведет военная прокуратура.

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Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая Украину.

Как сообщал УНИАН, во вторник в Киеве взорвалимашину полковника контрразведки Максима Шаповала, который занимался сбором доказательств российской агрессии против Украины, он погиб.