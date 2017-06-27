Матиос назвал основную версию убийства полковника ГУР в Киеве

Основной версией следствия по взрыву автомобиля в Киеве, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, является российский след.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга сегодня в Киеве.

По его словам, состоялось закрытое совещание с участием руководителей всех правоохранительных органов, секретаря СНБО под руководством президента.

«Идет мощная следственная работа. Однако террористический акт был выполнен высокими специалистами. Сила взрывного устройства, который был приведен в действие в 8.14 была такова, что на расстоянии более 50 метров на высоте первого этажа были найдены части тела погибшего в результате взрыва», - сказал он.

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Он подчеркнул, что к расследованию дела привлечено максимальное количество всех специалистов спецслужб и правоохранительных органов.

«На данный момент для обеспечения безопасности утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы, которые задействованы в расследовании, проходят полиграф для отсутствия возможности сомнений расследования в режиме онлайн», - сказал Матиос.

«Основная версия следствия - это российский след. Другие детали расследования будем стараться в пределах дозволенного и в пределах возможного комментировать с какой-то периодичностью», - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, а происшествие квалифицировано как теракт.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля в столице погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.