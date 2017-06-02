"Сразу же выхватила пистолет": Окуева прокомментировала покушение на мужа в Киеве (видео)

Жена Адама Осмаева, на которого напали в Киеве, на Подоле, Амина Окуева прокомментировала нападение на мужа. Об этом она рассказала Эспрессо.TV.

"Это все было автоматически, просто как один миг.. начали стрелять... не по мне... Сразу же я выхватила пистолет", - рассказывает она.

По ее словам, оружие она всегда носит с собой.

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Жена пострадавшего также комментирует другие моменты, которые им с мужем пришлось пережить в результате нападения.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла 1 июня на Подоле в Киеве. Добровольцы батальона "Киев-2" Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего.

В МВД заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами.