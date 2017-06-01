В Днепре мошенники собрали почти полмиллиона гривень якобы для помощи бойцам АТО

В Днепре полиция поймала мошенников, которые через фиктивный благотворительный фонд предлагали переводить средства на помощь бойцам АТО.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так, мошенники попались на удочку полиции, когда позвонили директору одному из предприятий и представились заместителем губернатора. Тогда губернатор обратился в полицию с заявлением, что неизвестные собирают деньги от его имени.

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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили двух молодых мужчин 1988 и 1990 годов рождения, которые решили преступным путем получить легкие деньги. С этой целью был зарегистрирован благотворительный фонд на имя уже третьего лица. За эту услугу и должность директора Фонда юноше заплатили полторы тысячи гривен. И преступный синдикат начал свою работу.

По словам одного из задержанных, контакты своих потенциальных жертв они искали в Интернете. Мужчина говорит, что отказ они получали очень редко, деньги переводили быстро и без лишних вопросов. Правда однажды случился казус - предприниматель согласился дать денег, однако сказал, что готов собственноручно подвезти их врачу в Мечникова так как систематически помогает раненым бойцам. Именно в тот раз помощь пришла по адресу.

По документам, которые обнаружили правоохранители, мошенники собрали 483 тысячи гривен. И это только официальные сборы. Действовал фонд под именем «Мир чудес». На Днепропетровской области злоумышленники не ограничились и работали также в Виннице, Львове, Одессе и Харькове.

Оба фигуранта, причастных к совершению правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), которое наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.