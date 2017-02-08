В Днепре орудуют мошенники под видом работников "Водоканала"

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе «Днепрводоканала».

«К нам снова звонят взволнованные жители по поводу того, что под видом работников предприятия людям на этот раз предлагают установку фильтров для очищения питьевой воды со сбором денежных средств на эти работы», - рассказали в пресс-службе.

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Такой способ мошенничества стал очень популярным в последнее время среди неработающих граждан. В Коммунальном предприятии также отметили, что наиболее доверчивыми и уязвимыми среди абонентов являются пенсионеры. Именно они чаще всего попадают под влияние злоумышленников. Мошенники используют различные приемы для того, чтобы любым способом попасть в квартиру или дом жертвы.

В «Днепрводоканале» напомнили, что любой расчет непосредственно с работником предприятия запрещен законом. Жителей Днепра призывают тщательно проверять удостоверения людей, которые представляются сотрудниками предприятия.

О подозрительных фактах можно сообщить непосредственно начальнику управления «Водосбыт» Хвалюк Ольге Владимировне по телефону: (056) 744-⁠64-⁠41 (с 8.00 до 16.00).