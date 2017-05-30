Несколько выстрелов в упор и "нескорая" карета: очевидец рассказал об убийстве на Позняках (фото)

Очевидец убийства на улице Гришко в Киеве Денис Луговой выезжал с парковки примерно в 8:10 утра и услышал несколько выстрелов. Сначала он не придал значения и подумал, что показалось, пишет он на своей странице в Facebook.

"Проехав 10 метров, к сожалению, убедился в обратном( 3-4 выстрела в упор с машины, которая в последствие дала по газам и скрылась, хоть и попала в объектив видеорегистратора встречных авто (сомневаюсь, что это как-то поможет). На земле лежал мужчина лет 50,а рядом девушка, пытающаяся хоть чем-то помочь своему знакомому", - говорится в сообщении Лугового.

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Пострадавшему дали воды, посоветовали подложить под голову вещь, выровняли ноги и вызвали "скорую" и полицию. Но скорая помощь не ехала 15 минут.

"Мужчина время от времени подавал признаки жизни... "Скорая" приехала минут через 15, мне кажется... за это время набрал "Борис" в надежде, что их отделение через квартал от места происшествий окажется оперативней... но через минуту приехала 103... и Борис отменили... Если бы вы видели, как долго подползала эта с**ная карета. И сколь долго выходил врач с этой машины... Это шок...", - рассказал очевидец произошедшее.

Затем, подойдя и проверив пульс, медики констатировали смерть... "К слову, "скорая" успешно заехала на одну из гильз, надеюсь, отъезжая не зацепит ее, мы несколько раз на это полиции указали..", - отметил Луговой.

Также очевидец оставил контакты и на словах подтвердил, что выстрелов было 3-4, и уехал на работу.

"И вот теперь рой мыслей в голове... За что, почему и тд... и как можно, дав клятву Гиппократу, выполнять столь пассивные действия. Да и полиция ни разу не готова к подобным ситуациям..." - выражил возмущение мужчина.

Как сообщили СМИ, погибшим в результате стрельбы в Киеве оказался бывший и.о. директора "Укрспирта" Виктор Панков.