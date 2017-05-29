Яблоня раздора: на Тернопольщине ссора из-за дерева завершилась стрельбой

В Тернопольской области ссора между двумя соседями из-за дерева завершилась стрельбой. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Тернопольской области, инцидент произошел в Лановцах.

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Соседи поссорились из-за яблони, которая растет на участке потерпевшего, но ветки клонятся на другое подворье. Сосед требовал срубить его, но криками и угрозами ничего не добился. В конце концов, взял топор и начал собственноручно рубить яблоню. Это увидел владелец и попытался остановить его. Тогда сосед принес пневматическое оружие, из которого произвел несколько выстрелов по оппоненту.

Пострадавший получил поверхностные повреждения височной области головы и предплечья. От более серьезных последствий его спас капюшон куртки.

Оружие у мужчины изъяли и направили на экспертизу. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 125 УКУ.