На Днепропетровщине задержали молодого человека, который продавал наркотики на территории школы

В Никополе Днепропетровской области полицейские вчера, 25 мая, задержали 20-летнего молодого человека, который продавал наркотики на территории спортивной площадки одной из школ.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.

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Полицейские изъяли у злоумышленника 8 слип-пакетов с марихуаной. Как выяснили правоохранители, он продавал наркотики по цене 100 грн за пакетик. Сейчас все изъятое направлено на экспертизу, устанавливается, продавал ли злоумышленник наркотики несовершеннолетним.

Этот факт внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.