В Одессе изъяли рекордную партию контрабандного амфетамина

В Одессе СБУ изъяла рекордную партию контрабандного психотропного вещества.

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с таможенниками изъяли контрабанду 23 апреля.

Правоохранители установили, что наркодельцы из одной из стран Средиземноморья направили в Одесский морской порт контейнер якобы с грузом обуви. При проверке груза выяснилось, что среди товара, который предназначался для киевской фирмы, скрыто 180 кг психотропных веществ «каптагон». По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одну из стран Ближнего Востока.

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Отмечается, что стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет 6 млн долл. Оперативники спецслужбы также задержали трех подозреваемых при получении груза.

Двоим из задержанных (иностранцам) сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.