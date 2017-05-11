Стычки 9 мая в Днепре: опубликовано новое видео

В сети опубликовано новое видео стычек между ветеранами АТО и "титушками" в Днепре. Его на своей странице в Facebook разместил пользователь Максим Иванищев.

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"Полиция трамбует лицом в землю АТОшника, в метре от них "титушки" избивают людей - полиция их не замечает. Над всем этим показательно реет украинский флаг", - говорится в его комментарии к видеозаписи.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая произошли столкновения сначала между ветеранами АТО и "титушками", а затем - с полицией. Из-за событий в Днепре уже уволено руководство городской и областной полиции.