Массовая драка 9 мая в Днепре: избили ветеранов АТО (фото, видео)

9 мая во время акции "Марш победы", организованной в Днепре нардепом Александром Вилкулом, произошла драка между парнями спортивного телосложения и ветеранами АТО.

В результате конфликта за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников массовых мероприятий. В основном у пострадавших травмы головы и другие менее значительные повреждения, передает Информатор.

В марше участвовал лично Александр Вилкул в окружении молодых людей спортивного телосложения. Шествие из сотен человек возглавляли люди с плакатом "Марш Победы", политической символикой, оркестр и лично Вилкул.

Читайте такжеСтолкновения в Днепре: 15 человек задержаны, 14 – травмированы (фото, видео)

На подходе к монументу Славы участники "акции" столкнулись с ветеранами АТО и активистами, которые не желали, чтобы 9 мая проходило под флагами политических сил. Между молодыми людьми спортивного телосложения и ветеранами АТО началась потасовка. Все это проходило на глазах у полиции, которая обеспечивала безопасность жителей города. Драка длилась порядка 10 минут.

Драка закончилась, шествие продолжилось, однако обстановка осталась накалённой. Из толпы звучали гневные выкрики и нецензурная брань. Стоит отметить, что, несмотря на запрет политической символики, участники акции активно использовали атрибуты "Оппозиционного блока", чем вызвали недовольство многих жителей Днепра.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!