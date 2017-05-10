В Одессе суд арестовал водителя по подозрению в совершении ДТП, повлекшем гибель 5 человек

Приморский районный суд Одессы сегодня арестовал 18-летнего водителя по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель пятерых человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, арестован мужчина, который управлял иномаркой, столкнувшейся с полным людьми автомобилем в Лиманском районе области.

Читайте такжеУжасное ДТП на Киевщине: авто разлетелось на части, погибли трое людей (фото)

«Установлено, что 7 мая на автодороге автомобиль Audi A6 под управлением мужчины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos», - сообщили в пресс-службе.

В результате водитель и пассажиры Daewoo погибли на месте происшествия.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Как сообщил УНИАН представитель регионального главка Нацполиции, погибли два человека 1998 г. р., а также – 1948-го, 1957-го и 1983 г. р. «Подозреваемый также 1998-го года, ему 18 лет», - сказал представитель главка.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 38 км автодороги Одесса-Мелитополь, между селами Визирка и Ольшанка, произошло ДТП с участием Audi и Daewoo Lanos.

Последний в результате столкновения перевернулся в кювет. Спасатели из Daewoo Lanos с помощью гидравлического инструмента изъяли тела 5 погибших. В результате происшествия также пострадали водитель и пассажир Audi.