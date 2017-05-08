В Одесской области вследствие ДТП погибли 5 человек

В Одесской области сегодня в результате ДТП погибли 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 7 мая в 17:32 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 38 км автодороги Одесса-Мелитополь, между селами Визирка и Ольшанка, произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова в 17:40 прибыло пожарно-спасательное отделение. Установлено, что участники ДТП - легковые автомобили Audi и Daewoo Lanos. Последний в результате столкновения оказался в кювете.

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«Спасатели из Daewoo Lanos с помощью гидравлического инструмента изъяли 5 погибших. В результате происшествия также пострадали водитель и пассажир автомобиля Audi A6, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу», - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте работает следователь.