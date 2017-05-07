В Киеве скончался иранский музыкант - пассажир такси, которое врезалось в отбойник на проспекте Победы (фото)

В Киеве скончался в реанимации иранский музыкант, отец двоих детей, которому оторвало руку в ДТП на проспекте Победы.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

Со ссылкой на данные, полученные из отделения политравмы Киевской городской клинической больницы № 17, куда после ДТП доставили пострадавшего, вчера произошло резкое ухудшение состояния пострадавшего.

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Музыкант впал в кому, менее чем через сутки наступила остановка сердца.

По данным ресурса, иранца будут хоронить в Киеве.

Как сообщалось, 2 мая на проспекте Победы в Киеве водитель такси поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался в отбойник. Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17-й политравмы. Водитель такси погиб на месте.

Тормозной путь «Киа» до отбойника составил около 35 метров. Обломки такси и отбойника разлетелись примерно на 50 метров вокруг, забросав три встречных ряда. По словам пассажира такси, водитель был очень пьян, «но надо было ехать».