В Полтавской области религиозная организация принудительно удерживала более 40 граждан - полиция

В Полтаве полицией и прокуратурой области разоблачили незаконную деятельность одной из общественных религиозных организаций, представители которой для проведения реабилитации принудительно удерживали в помещении более 40 граждан по заказу их родственников.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

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Полицией установлено, что на территории Украины осуществляет свою деятельность общественная религиозная организация, которая зарегистрирована в одной из областей Украины. Учредителями этой организации являются двое мужчин и женщина.

Указанная организация имеет свои обособленные подразделения – филиалы в различных областях. Такой филиал существовала и в Полтаве. Руководил Полтавским областным филиалом 39-летний местный житель.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий оказалось, что разрешительные документы на осуществление благотворительной деятельности у представителей религиозной организации отсутствуют.

Согласно официальному прейскуранту, изложенному в сети интернет, данная организация занималась реабилитацией (медицинским или психотерапевтическим лечением) лиц, которые склонны к наркотической, алкогольной и игровой зависимости.

Начальник полиции Полтавщины Олег Бех отметил: «Заказ на незаконное лишение свободы осуществляли родственники потерпевших. После получения средств от заказчиков работники этого религиозного заведения прибывали к месту нахождения потерпевших. Представлялись работниками полиции. Затем, под предлогом выяснения определенных обстоятельств, доставляли людей в указанное заведение и принудительно их там удерживали. В случае оказания сопротивления потерпевшими их доставляли в заведение силой. Доставленные лица содержались без их добровольного согласия в ненадлежащих условиях и получали соответствующий рацион питания. По свидетельствам пострадавших, над ними издевались и избивали. Им категорически запрещалось покидать территорию заведения. Доступ к общению с внешним миром был запрещен. Запрещалось пользоваться даже средствами связи. А за нарушение распорядка людей наказывали».

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Сегодня, 26 апреля, полиция и прокуратура провели ряд санкционированных следственных мероприятий по адресу расположения данного филиала в Полтаве. Во время обысков полицейские обнаружили более 40 человек, которые незаконно там содержались.

Сведения о фактах незаконного лишения свободы и похищениях людей с последующим их содержанием и запретом покидать помещение вопреки их воле внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.