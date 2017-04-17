Заместитель главы патрульной полиции Днепра попал в ДТП (фото)

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции города Днепр Максим Логвиненко в воскресенье попал в ДТП на служебной Skoda Octavia в районе Каменского.

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Об этом говорится на странице патрульной полиции Днепра в Facebook.

Согласно сообщению, 16 апреля около 19:00-20:00 на участке дороги от трассы Т-04-12 в сторону Радсела произошло ДТП с участием Skoda Octavia. Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего пассажиры авто получили телесные повреждения.

В автомобиле находились Максим Логвиненко, а также девушка 1995 года рождения, гражданское лицо.

Пострадавшие в ДТП с травмами различной степени тяжести были доставлены в реанимационного отделение Каменской горбольницы скорой помощи.

Проводится служебное расследование, о результатах которого Управление патрульной полиции Днепра обещает проинформировать общественность.

Местное издание "Событие" со ссылкой на свои источники пишет, что полицейский был пьян.