ДТП в центре Киева: автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся (фото)
11:50, 17 апреля 2017Происшествия
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Данных о пострадавших нет.
В центре Киева на бульваре Леси Украинки утром произошло ДТП - автомобиль вылетел с дороги на бульваре и перевернулся. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Информации о пострадавших пока нет. На место происшествия выезжала карета "скорой".
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