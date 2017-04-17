ДТП в центре Киева: автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся (фото)

11:50, 17 апреля 2017
Происшествия
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Данных о пострадавших нет.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки утром произошло ДТП - автомобиль вылетел с дороги на бульваре и перевернулся. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Информации о пострадавших пока нет. На место происшествия выезжала карета "скорой".

Ранее в лобовом столкновении автобуса и пикапа в США погибли 12 человек.

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Теги: #ДТП#Киев