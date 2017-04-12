На Львовщине водитель наехал на подростка и сбежал

На Львовщине водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает полиция области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось между поселком Подбуж и селом Залокоть, Дрогобычского района, на мосту через речку Быстрица.

"Водитель неустановленного легкового автомобиля, двигаясь в направлении села Заколоть, совершил наезд на 15-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района, который шел по проезжей части дороги. В результате наезда парня госпитализировали с переломом ноги", - сказано в сообщении.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства, водителя разыскивают.

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