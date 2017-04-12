На Львовщине водитель наехал на подростка и сбежал
В результате ДТП 15-летний житель одного из поселков района госпитализирован с переломом ноги.
На Львовщине водитель наехал на подростка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает полиция области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось между поселком Подбуж и селом Залокоть, Дрогобычского района, на мосту через речку Быстрица.
"Водитель неустановленного легкового автомобиля, двигаясь в направлении села Заколоть, совершил наезд на 15-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района, который шел по проезжей части дороги. В результате наезда парня госпитализировали с переломом ноги", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНа Львовщине водитель-иностранец насмерть сбил женщину
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства, водителя разыскивают.
Ранее в Одессе грузовик наехал на пешехода, мужчина погиб.