В Одессе грузовик наехал на пешехода, мужчина погиб (фото)

Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь по улице Академика Заболотного, в районе дома № 28, наехал на пешехода, который в это время пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Читайте такжеВ Одесской области в ДТП с участием сотрудника прокуратуры погибла женщина-пешеход

От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. 37-летний водитель грузовика признаков опьянения не имеет.

Ранее сообщалось, что во Львове 19-летний водитель сбил пешехода.