В Одессе грузовик наехал на пешехода, мужчина погиб (фото)
16:44, 16 марта 2017Происшествия
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В Одессе сегодня произошло ДТП с участием пешехода.
Все необходимые материалы оформляет следователь / 048.ua
Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь по улице Академика Заболотного, в районе дома № 28, наехал на пешехода, который в это время пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
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От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. 37-летний водитель грузовика признаков опьянения не имеет.
Ранее сообщалось, что во Львове 19-летний водитель сбил пешехода.
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