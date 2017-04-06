Чиновников "Лисичанскугля" разоблачили в крупном хищении - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищения продукции должностными лицами "Лисичанскуголь" в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что чиновники акционерного общества, которое на 100% принадлежит государству, искусственно занижали объемы добычи угля. Не отраженную в документации продукцию они реализовывали коммерческим структурам, а деньги присваивали.

Сотрудники спецслужбы задокументировали нелегальную продажу чиновниками почти двух тысяч тонн угля приблизительной стоимостью десять миллионов гривень.

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Оперативники СБ Украины совместно с прокуратурой провели обыски в помещениях общества, его структурных подразделениях, на угольных площадках и по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли техническую документацию, договоры на продажу угля, которые свидетельствуют о незаконной реализации должностными лицами государственной продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В его рамках наложен арест на добываемый предприятием уголь в обособленных подразделениях и местах хранения. Продолжается досудебное следствие.

Ранее СМИ рассказали, как должностные лица разворовали 24 миллиона на Житомирском бронетанковом заводе.