В Херсонской области мужчина сбросил 10-летнего ребенка в Днепр с дамбы Каховской ГЭС и прыгнул за ним сам

2 апреля 2017 в 12:50 в в дежурную часть Новокаховского отдела полиции в Херсонской области поступило сообщение от охранника Каховской гидроэлектростанции о том, что мужчина сбросил ребенка в Днепр с дамбы Каховской ГЭС, затем сам прыгнул в воду и на поверхности воды они больше не появились.

Как уточнили УНИАН в отделе коммуникации полиции Херсонской области, практически в то же время в Каховский отдел полиции позвонил житель одного из сел района. Мужчина сообщил, что только что звонил его бывший зять и заявил, что он со своим 10-летним сыном сейчас прыгнут в Днепр с Каховской ГЭС. После этого связь прервалась.

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Как рассказал заместитель начальника Новокаховского отдела полиции Андрей Ювченко, полицейские выяснили, что 36-летний житель одного из сел Каховского района недавно развелся с женой, но хотел вернуть семейные отношения. Однако женщина, учитывая личные качества бывшего мужа, не соглашалась. Суд разрешил мужчине периодически видеться с 10-летним сыном и 2 апреля утром он взял ребенка на прогулку. Около 12:50 отец с сыном спрыгнули с дамбы Каховской гидроэлектростанции в Днепр. Их тела доставали водолазы.

По данному факту Новокаховский отдел полиции открыл уголовные производства по ст.120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства» и ч.2 ст.115 УКУ «Умышленное убийство». Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.