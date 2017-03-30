В Киеве неизвестные избили битами и ранили из травматического оружия чиновника

Вчера, 29 марта, двое неизвестных в балаклавах избили битами заместителя директора государственного предприятия и выстрелили в него из травматического оружия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе. Потерпевший, заместитель директора государственного предприятия, находится в больнице, угрозы его жизни нет. Уголовное производство расследуется по факту хулиганства.

«В 22:28 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на «БМВ» темного цвета с иностранными номерными знаками. По вызову срочно прибыли наряды патрульной полиции, оперативные работники и следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Кроме того, в городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников», – говорится в сообщении.

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На месте происшествия к правоохранителям обратился 51-летний чиновник, который рассказал: он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем «Фольксваген Пассат», заехал во двор дома и вышел из авто. Из «БМВ», что было припарковано неподалеку, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали избивать его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После неизвестные повредили «Фольксваген» потерпевшего и скрылись.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла три резиновые пули, опросила свидетелей и местных жителей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшего «скорая» доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела.

«Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержания правонарушителей и привлечения их к ответственности. Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего», – сообщили в полиции.