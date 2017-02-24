СМИ: В Киеве подстрелили помощника нардепа

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители не называют имя и должность пострадавшего, однако по информации "Украинской правды", ранение получил помощник народного депутата Юрия Левченко.

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Инцидент произошел 23 февраля. Как потом установили правоохранители, между помощником депутата и другим мужчиной возникла ссора из-за того, что подозреваемый якобы намеренно повредил автомобиль оппонента, ударив по зеркалу заднего вида.

"Сначала между ними продолжалась словесная перепалка, а затем злоумышленник достал оружие (предварительно - травматического действия) - и произвел выстрелы. В результате пострадавший получил ранение ноги. Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали скорую и сообщили об инциденте в полицию", - сказано в сообщении.

Следователи Шевченковского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают правонарушителя.