Из арсенала в Балаклее сегодня начнут вывозить собранные саперами боеприпасы - Минобороны

На арсенале в Балаклее сегодня планируют начать организованный вывоз и обезвреживание боеприпасов, которые были собраны военными саперами и пиротехниками ГСЧС. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский в ходе утреннего заседания координационного штаба, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Он отметил, что место подрыва подготовлено в соответствии со всеми требованиями и находится примерно в 10 километрах от райцентра. Поэтому взрывы, звуки которых вероятно можно будет слышать в течение следующих дней, не составят угрозы для местных жителей.

По словам Павловского, арсенал возвращается к работе в штатном режиме.

«Над восстановлением инфраструктуры военного городка активно работают специалисты квартирно-эксплуатационного отдела города Харькова и офицеры структур гражданско-военного сотрудничества. Они встречают людей, которые возвращаются из мест эвакуации, определяются с ремонтом объектов, организуют пункты выдачи гуманитарной помощи», - сказал заместитель министра.

Председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский в свою очередь сообщил о том, что город и окрестные селения вернулись к нормальному ритму жизни: работают все детсады, до вечера планируется решить все проблемы с газоснабжением.

Как сообщал УНИАН, военный арсенал в Балаклее взорвался в результате пожара ночью 23 марта. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар потушили, но отдельные очаги тления еще оставались до 26 марта.

По состоянию на утро 27 марта территорию города Балаклея и девять близлежащих населенных пунктов были очищены от взрывоопасных предметов.