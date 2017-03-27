В Балаклею вернулось большинство эвакуированных жителей

В Балаклею Харьковской области вернулось большинство местных жителей, которых эвакуировали из-за пожара и взрывов на военном арсенале.

Об этом доложили президенту Украины Петру Порошенко во время посещения им подвижного пункта управления командующего Национальной гвардией Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, как отмечается в сообщении, президенту «доложили оперативную информацию о ликвидации последствий пожара на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. По состоянию на утро понедельника в город вернулись 12 тыс. местных жителей».

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Работы по разминированию территории продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности было эвакуировано около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 27 марта очищены от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять близлежащих населенных пунктов.