В Одессе трамвай сошел с рельсов (фото)

Об этом сообщает "Украинская служба информации".

Инцидент произошел возле остановки “Школа” на 7 станции Люстдорфской дороги. Во время движения колеса трамвая съехали с рельсов и вагон сошел на землю.

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Для помощи был вызван строительный кран. Он зацепил крюком заднюю часть трамвая и поднял его, а водитель направлял подвешенный вагон на рельсы. После нескольких попыток трамвай вернули на место и транспорт продолжил движение.

Также ранее в Харькове трамвай сошел с рельсов.