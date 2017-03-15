В Одессе трамвай сошел с рельсов (фото)
16:19, 15 марта 2017Происшествия
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В происшествии никто не пострадал, однако движение электротранспорта было остановлено более чем на час.
Об этом сообщает "Украинская служба информации".
Инцидент произошел возле остановки “Школа” на 7 станции Люстдорфской дороги. Во время движения колеса трамвая съехали с рельсов и вагон сошел на землю.
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Для помощи был вызван строительный кран. Он зацепил крюком заднюю часть трамвая и поднял его, а водитель направлял подвешенный вагон на рельсы. После нескольких попыток трамвай вернули на место и транспорт продолжил движение.
Также ранее в Харькове трамвай сошел с рельсов.
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