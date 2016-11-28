В Харькове трамвай сошел с рельсов (фото)

В Харькове трамвай №27 сошел с рельсов. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на слова очевидцев.

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Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке Салтовского шоссе и пр. Тракторостроителей.

К счастью пострадавших нет. На месте прибыла спецтехника для устранения последствий инцидента.