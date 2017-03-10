В центре Киева столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
17:33, 10 марта 2017Происшествия
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Несколько внедорожников не сумели разминуться на перекрестке вблизи станции метро "Дворец Украина".
Внедорожники не смогли разминуться / facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua, столкновение произошло на улице Антоновича. Столкнулись четыре автомобиля, пострадали три человека. На месте происшествия работает полиция.
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"Форд начал дымить, потушили. Будьте осторожны и никогда не проезжайте на красный свет!", - говорится в сообщении.
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