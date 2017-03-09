Полиция озвучила версию расстрела бизнесмена в Киеве

"По предварительным версиям, это профессиональная деятельность. Анализируя всю предыдущую информацию, которая будет собрана, будут отрабатывать новые версии", - сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

Он сказал, что сейчас проходят первоочередные меры расследования. "Первоочередные мероприятия проводятся. Есть несколько свидетелей. Есть ряд записей камер наружного наблюдения, они еще анализируются", - заявил Крищенко.

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Также стало известно, что было до 10 выстрелов. Глава Нацполиции не назвал имя пострадавшего. Добавил, что "это бизнесмен, житель Киева. Больше ничего не могу сказать".

Крищенко сообщил, что детям оказали медицинскую помощь, девушка находится уже дома, мальчику сделали операцию, сейчас он в медучреждении.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина получил четыре огнестрельные ранения и погиб в карете скорой помощи, а детей доставили в больницу "Охматдет".