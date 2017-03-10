За георгиевские ленты: ветеран АТО побил генерала из общественного совета при Минобороны (видео)
Во время заседания общественного совета при Минобороны ветеран АТО побил генерала Виктора Палия, который является главой этого совета.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын.
По его словам, этот совет регулярно получает финансирование из бюджета и "пилит" миллионы гривень ежегодно. Однако реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить его деятельность. И, как выяснилось, он на бюджетные деньги устраивает пророссийские "ватные мероприятия", срежиссированные в Москве.
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По словам Синицына, когда сегодня заговорили о георгиевских лентах - "деды стали на амбразуру и начали вопить: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими".
"В результате неизвестный ветеран российско-украинской войны разбил генералу Палию е******к", - говорится в сообщении волонтера.
Волонтер Максим Диженко опубликовал на своей странице в Facebook видео драки.
В свою очередь, "Громадське" назвало имя участника боевых действий на Донбассе - Дмитрий Резниченко. Это он устроил драку в киевском Доме офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам ветеранов за 2016 год.
"Поводом для споров стали обвинения со стороны Резниченко в адрес "Организации ветеранов Украины" и ее руководителя - экс-депутата от Компартии Украины Петра Цыбенко в организации в прошлом году в Киеве "путинского флешмоба с колорадскими лентами" на деньги из украинского бюджета", - говорится в сообщении.