За георгиевские ленты: ветеран АТО побил генерала из общественного совета при Минобороны (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын.

По его словам, этот совет регулярно получает финансирование из бюджета и "пилит" миллионы гривень ежегодно. Однако реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить его деятельность. И, как выяснилось, он на бюджетные деньги устраивает пророссийские "ватные мероприятия", срежиссированные в Москве.

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По словам Синицына, когда сегодня заговорили о георгиевских лентах - "деды стали на амбразуру и начали вопить: "это почетно", "кто дал вам право называть их колорадскими".

"В результате неизвестный ветеран российско-украинской войны разбил генералу Палию е******к", - говорится в сообщении волонтера.

Волонтер Максим Диженко опубликовал на своей странице в Facebook видео драки.

В свою очередь, "Громадське" назвало имя участника боевых действий на Донбассе - Дмитрий Резниченко. Это он устроил драку в киевском Доме офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам ветеранов за 2016 год.

"Поводом для споров стали обвинения со стороны Резниченко в адрес "Организации ветеранов Украины" и ее руководителя - экс-депутата от Компартии Украины Петра Цыбенко в организации в прошлом году в Киеве "путинского флешмоба с колорадскими лентами" на деньги из украинского бюджета", - говорится в сообщении.