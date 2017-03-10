Боевики под утро вели огонь по тыловым районам – штаб

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, с начала текущих суток оккупанты продолжали провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в том числе с применением артиллерии калибра 152 мм.

«С двух до четырех часов ночи огонь велся не только по передовым позициям наших войск, но и по тыловым районам, расположенным в глубине нашей территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье местных жителей», - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны террористов велись из района населенного пункта Кировск, позиции которых расположены на территории местной школы. «Такие действия противника имели целью вызвать огонь и обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения», - говорится в сообщении.

«Указанное в очередной раз показало, что боевики продолжают использовать местных жителей в качестве заложников для достижения своих провокационных целей», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 80 обстрелов, пятеро украинских военных ранены, один травмирован.