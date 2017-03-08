В Одесской области неизвестные уничтожили часть мемориала жертвам Холокоста (фото)

Об этом УНИАН сообщил директор Одесского музея памяти жертв Холокоста Павел Козленко.

По его словам, мемориал, возведенный на новом еврейском кладбище, «разбит неизвестными вдребезги, на мелкие кусочки, до самого маленького кирпичика».

Отмечается, что данный мемориал жертвам Холокоста в Саврани устанавливала местная еврейская община, однако сейчас никого из ее участников в поселке уже не осталось.

Как уточнили в Савранском районном совете, «разрушен не сам мемориал, а его часть -стена перед ним».

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Вместе с тем, в местной полиции считают, что никто не осквернял памятник — его разрушение произошло «от старости и природных причин».

По словам местных жителей, это уже повторное разрушение памятника.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, «по данному факту проводится проверка, вопрос взят на контроль, им будут заниматься».

Отметим, что в начале февраля аналогичный акт вандализма был совершен на юге Одесской области, в городе Белгороде-Днестровском. Там неизвестные повредили мемориальную плиту, установленную в 2005 году на месте расстрела нацистами еврейского населения города.