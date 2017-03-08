В центре Одессы активисты облили краской вход в отделение "Альфа-Банка"

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел около 16.30 на пересечении улиц Пушкинской и Малой Арнаутской.

Активисты «окрасили» в ярко-красный цвет банковский фасад. У входа на стенах расклеили листовки с информацией о том, что это банковское заведение принадлежит стране агрессору, и вскоре оно будет закрыто, потому вкладчикам необходимо срочно забирать свои деньги. Там же, рядом со входом, – надпись: «Гонтарева, гори в аду!».

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На месте происшествия прибыли полицейские и сотрудники охранного подразделения.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского «Сбербанка» о начале приема фейковых документов «Л/ДНР» и прекратить его деятельность в Украине.

25 февраля, в центре Одессы активисты забросали красной краской офис «Проминвестбанка».

Справка УНИАН. В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявили, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.