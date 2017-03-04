Полиция показала фото найденной возле палатки блокадчиков на Луганщине взрывчатки
4 марта 2017 года сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, с целью проверки полученной информации, были проведены следственные действия – осмотр места происшествия.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, во время проведения осмотра участка, где размещена палатка активистов-блокадчиков, под автомобильным мостом, который проходит над железнодорожным полотном 42 км железнодорожного пути между станциями «Шепиловое» и «Светлановое», расположенном в г. Золотое-1 Попаснянского района, между опорными колоннами моста полицейские обнаружили картонную коробку.
В ней находились:
- ручная граната наступательная (РГН) с вкрученим большим подрывником УДО
- патроны 5,45 мм – 181 шт.
- две тротиловые шашки по 400 г.
- три тротиловые шашки по 200 граммов.
- четыре тротиловые шашки по 75 г.
- огнепроводный шнур.
Рядом с коробкой выявлено:
- мину направленного действия МОН-50
- средство подрыва
- патроны калибра 5,45 мм – 62 шт.
- 2 капсюля КД-8а
- 2 запалы МД – 5М
- три дымовые шашки
- 2 накольные механизмы.
В настоящее время на месте где расположены палатки активистов-блокадчиков проводятся оперативно-следственные действия. Работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Проводится тщательное обследование территории.
Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНИАН, по данным спикера Национальной полиции в Луганской области Татьяны Погукай, на Луганщине полиция обнаружила под мостом, где расположена палатка участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, мины «МОН», гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны.