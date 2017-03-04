Полиция показала фото найденной возле палатки блокадчиков на Луганщине взрывчатки

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, во время проведения осмотра участка, где размещена палатка активистов-блокадчиков, под автомобильным мостом, который проходит над железнодорожным полотном 42 км железнодорожного пути между станциями «Шепиловое» и «Светлановое», расположенном в г. Золотое-1 Попаснянского района, между опорными колоннами моста полицейские обнаружили картонную коробку.

В ней находились:

- ручная граната наступательная (РГН) с вкрученим большим подрывником УДО

- патроны 5,45 мм – 181 шт.

- две тротиловые шашки по 400 г.

- три тротиловые шашки по 200 граммов.

- четыре тротиловые шашки по 75 г.

- огнепроводный шнур.

Рядом с коробкой выявлено:

- мину направленного действия МОН-50

- средство подрыва

- патроны калибра 5,45 мм – 62 шт.

- 2 капсюля КД-8а

- 2 запалы МД – 5М

- три дымовые шашки

- 2 накольные механизмы.

В настоящее время на месте где расположены палатки активистов-блокадчиков проводятся оперативно-следственные действия. Работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Проводится тщательное обследование территории.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным спикера Национальной полиции в Луганской области Татьяны Погукай, на Луганщине полиция обнаружила под мостом, где расположена палатка участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, мины «МОН», гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны.



