На Волыни 12 детей отравились неизвестным веществом на уроке химии

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал главный врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Олег Куц.

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По его словам, об отравлении детей неизвестным веществом, которое произошло сегодня, 3 марта, сообщили из школы села Лудин Владимир-Волынского района.

Как отметил Куц, из Устилуга выехала бригада скорой медицинской помощи, затем были направлены еще несколько бригад из Владимира-Волынского и Нововолынска. Сейчас с признаками отравления 12 детей госпитализированы во Владимир-Волынскую центральную районную больницу. Из учебного заведения эвакуированы 108 человек (23 взрослых и 85 детей).

«Сейчас продолжается обследование остальных детей этой школы (их до 100 человек). Чтобы их госпитализировать, если обнаружат признаки отравления», - отметил Куц.

Он также рассказал, что из Луцка на помощь выехала оперативно-штабная бригада медицины катастроф. Обучение в школе прекращено. На месте происшествия работают спасатели.