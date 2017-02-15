Луценко о ситуации с раскрываемостью преступлений: в "сложных" областях наименьшие показатели

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время совещания в ГПУ.

"Ситуация с раскрываемостью преступлений: в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных, в 2014 - 44%, в 2015 - 39%. И это в принципе нормально. Это европейская норма - около 40%. Но уже в прошлом году - меньше 30% от всего массива преступлений. Если мы посмотрим на самые тяжелые - мы увидим еще более ужасную ситуацию. Невозможно доказывать эффективность и открытость прокуратуры с такими показателями, уважаемые местные прокуроры", - заявил Луценко.

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Луценко также отметил, что самые низкие показатели раскрываемости преступлений в "сложных" областях, в частности, в Киевской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях.