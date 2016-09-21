Аваков призывает депутатов изменить действие "закона Савченко"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я за гуманизм, но против потакания рецидивистам. Мы не можем себе позволить в текущей ситуации быть либеральными к совершающим тяжкие преступления людям - это подрывает основы безопасности в обществе и провоцирует рост преступности. Обращаюсь к парламентариям, и прошу и требую - как хотите, но надо немедленно вмешаться и изменить действие этого закона!", - подчеркнул министр.

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Аваков отметил, что на сегодняшний день по «закону Савченко» от дальнейшего отбывания наказания освобождены 8 200 осужденных и заключенных. В то же время 34 000 подлежат освобождению из мест заключения за год.

"Из указанного количества уже вышедших - 785 уже уличены в совершении преступлений, из которых 22 - за умышленное убийство, 18 - нанесение ТТП, 10 -изнасилования, 405 -кражи, 131 - грабежи, 66 - вооруженные разбои, 39 - мошенничество, 20 - хулиганства и другие преступления. И это только уличенные, те, кого удалось задержать …а, исходя из текущей статистики раскрываемости, ..увы минимум столько же остаются за кадром нашего внимания", - написал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 года приняла Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", автором которого была народный депутат Надежда Савченко.

Документ вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

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В Генпрокуратуре заявили, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам. В Минюсте заявили, что готовы разработать законопроект о внесении изменений в так называемый "закон Савченко" с тем, чтобы он не распространялся на осужденных за особо тяжкие преступления.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в ближайшее время представит парламенту предложения по отмене "закона Савченко" или внесению в него изменений.