В Соломенском районе Киева столкнулись два грузовых поезда (фото)

В состав вагонов из цистерн, который стоял в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, который двигался со стороны Вишневого, сообщает Эспрессо.

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Как отмечается, в результате получили различной степени повреждения 6 зерновых вагонов и 1 цистерна. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми. К счастью пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам.

На месте работают работники железной дороги, МЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, были отключены от обоих поездов поврежденные вагоны и локомотивами оттянуты поезда в разные стороны.