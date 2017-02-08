На Львовщине столкнулись два автомобиля, погибла женщина (фото)
15:10, 08 февраля 2017Происшествия
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На Львовщине сегодня столкнулись два легковых автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кудряшка Городокского района.
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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкнулся Fiat Scudo.
В результате ДТП пассажирка Nissan Almera погибла на месте происшествия. Водителя Nissan Almera и трех пассажиров Fiat Scudo доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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