На Львовщине столкнулись два автомобиля, погибла женщина (фото)

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кудряшка Городокского района.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкнулся Fiat Scudo.

В результате ДТП пассажирка Nissan Almera погибла на месте происшествия. Водителя Nissan Almera и трех пассажиров Fiat Scudo доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.