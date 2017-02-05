За сутки на дорогах Украины в ДТП погибли девять человек - полиция

10:34, 05 февраля 2017
Происшествия
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За прошедшие сутки на автодорогах Украины в результате ДТП погибли девять человек, 60 - травмированы.

В пяти областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50% / Фото УНИАН

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. Так, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Также, по данным полиции, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

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Теги: #полиция#ДТП