За сутки на дорогах Украины в ДТП погибли девять человек - полиция

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. Так, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Также, по данным полиции, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.