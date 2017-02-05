За сутки на дорогах Украины в ДТП погибли девять человек - полиция
10:34, 05 февраля 2017Происшествия
1144 0
За прошедшие сутки на автодорогах Украины в результате ДТП погибли девять человек, 60 - травмированы.
В пяти областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50% / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись 11 автомобилей (фото)
Отмечается, что сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны. Так, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.
Также, по данным полиции, высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter