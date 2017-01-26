Во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток (видео)
14:29, 26 января 2017Происшествия
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Воры разбили окно машины и похитили медикаменты, теплую одежду и продукты питания.
Воры во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью для бойцов АТО/
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Гуманитарная помощь для бойцов АТО длительное время собирали украинцы, которые живут в Италии.
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После ограбления владельцы микроавтобуса написали в полицию заявление.
Волонтеры призывают львовян, которые могли стать свидетелями преступления, помочь найти воров.
Воры во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток
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