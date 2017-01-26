Во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток (видео)

14:29, 26 января 2017
Происшествия
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Воры разбили окно машины и похитили медикаменты, теплую одежду и продукты питания. 

Воры во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гуманитарная помощь для бойцов АТО длительное время собирали украинцы, которые живут в Италии.

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После ограбления владельцы микроавтобуса написали в полицию заявление.

Волонтеры призывают львовян, которые могли стать свидетелями преступления, помочь найти воров.

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Теги: #АТО#волонтеры#Львов#гумпомощь