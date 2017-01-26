Во Львове обокрали бус волонтеров с важной гуманитарной помощью на Восток (видео)

Воры разбили окно машины и похитили медикаменты, теплую одежду и продукты питания.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Гуманитарная помощь для бойцов АТО длительное время собирали украинцы, которые живут в Италии. Читайте такжеВ Киеве волонтеры спасли мужчину, который довел до бешенства своего пса (видео) После ограбления владельцы микроавтобуса написали в полицию заявление. Волонтеры призывают львовян, которые могли стать свидетелями преступления, помочь найти воров.

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