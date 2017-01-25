Полицейского Киевской области подозревают в развращении несовершеннолетних

В Киевской области подозревают 26-летнего сотрудника полиции региона в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре сообщают, что страж порядка, создав страницу в социальной сети от имени девушки, начал переписку с 15-ти летним парнем, «отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта».

«В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем», - сообщили в прокуратуре.

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Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя вызвали полицию.

Теперь старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование и процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области.

Как сообщал УНИАН ранее, в Подольском районе Киева дворник изнасиловал 8-летнего мальчика. Мужчину уже задержали.