Стрельба на одесском рынке: нападавший покончил с собой во время задержания (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, речь о молодом мужчине, который вчера стрелял в мужчину, а потом скрылся на мопеде.

«Злоумышленник, который был на мопеде, сделал 4 выстрела в упор из огнестрельного оружия, предварительно, 9 калибра в пенсионера, а затем быстро исчез с территории рынка в направлении улицы Глушко. Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации», - сообщили в главке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции, правоохранители тщательно изучили все обстоятельства случившегося.

В городе ввели оперативный план «Сирена», были приняты необходимые меры для розыска и задержания злоумышленника. Отмечается, что на поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции.

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«Кольцо вокруг него сжималось, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого, и при этом исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим. Когда окруженный со всех сторон злоумышленник понял, что скрыться не удастся, он застрелился», - заявил представитель главка.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив нападения на пенсионера. По одной из версий следствия, нападение на рынке не было случайностью, а имела место попытка заказного убийства.

В ходе спецоперации никто из полицейских не пострадал.

По некоторым данным, подозреваемый застрелился, когда был блокирован в противоположном от вышеназванного рынка районе Одессы, – Суворовском.

Потерпевший пенсионер якобы ранее имел отношение к одной из известных преступных группировок.

Как сообщал УНИАН, 25 января около 16.00 в Одессе на Киевском рынке неизвестный на мопеде несколько раз выстрелил в прохожего. Ранее сообщалось, что злоумышленник намеревался заехать на территорию рынка, прохожий сделал ему замечание, а оппонент начал стрелять в его сторону. Также изначально сообщалось, что потерпевший получил ранение в шею из травматического оружия.