В Одессе правоохранители разыскивают злоумышленника, подстрелившего мужчину на рынке

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около полутора часа назад злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину на территории Киевского рынка.

Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший госпитализирован.

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В настоящее время правоохранители проводят соответствующие спецмероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, 20 января задержали водителя внедорожника, который во время быстрой езды устроил беспорядочную стрельбу из пистолета на трассе Мелитополь-Одесса.