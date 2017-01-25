В Одессе правоохранители разыскивают злоумышленника, подстрелившего мужчину на рынке
18:07, 25 января 2017Происшествия
932 0
В Одессе сегодня на рынке неизвестный стрелял в мужчину.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около полутора часа назад злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину на территории Киевского рынка.
Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший госпитализирован.
Читайте такжеСтрельба в торговом центре Техаса: количество раненых выросло до 6 человек
В настоящее время правоохранители проводят соответствующие спецмероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.
Как сообщал УНИАН, 20 января задержали водителя внедорожника, который во время быстрой езды устроил беспорядочную стрельбу из пистолета на трассе Мелитополь-Одесса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter