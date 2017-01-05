В Кривом Роге пьяный пенсионер "заминировал" 9-ти этажный дом (фото)
В Кривом Роге 5 января около 2:00 неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный.
Об этом сообщает полиция области.
Жители дома были эвакуированы на безопасное расстояние. «Заминированное» здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.
Работниками полиции был установлен местный житель.
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«44-летний пенсионер, у которого был обнаружен и изъят мобильный телефон с Sim-картой с которой был сделан звонок. Сам человек объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении», - сказано в сообщении.
Следственным отделом Покровского отделение полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Ранее в Харькове аноним "заминировал" рынок и железнодорожный вокзал.