В Харькове аноним "заминировал" рынок и железнодорожный вокзал, эвакуированы более тысячи людей

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 6 ноября, около 13:55 аноним заявил о наличии взрывчатки на территории вокзала и рынка.

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На место происшествия выехали эксперты, кинологи, взрывотехники, следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали 100 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. "Никаких взрывных устройств не обнаружено", - отметили в полиции.

В настоящее время сведения о событии внесены в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР. Правоохранители устанавливают личность анонима, сделавшего ложное сообщение.