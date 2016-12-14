В Харькове злоумышленники воровали автомобили прямо со штрафплощадки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебным расследованием установлено, что двое парней (21 и 29 лет) разработали совместный преступный план незаконного завладения автомобилями, которые находились на штрафплощадке. Через знакомых и друзей злоумышленники подыскивали людей, на имя которых якобы выдана доверенность на авто. Вместе с ними приезжали на спецплощадку и предоставляли охранникам поддельные документы на право получения машины.

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В дальнейшем автомобили выставляли на продажу. В течение января-февраля текущего года злоумышленники завладели 4 машинами. Сейчас 2 автомобиля найдены и возвращены на спецплощадку. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Сейчас уголовное производство находится на рассмотрении суда.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.