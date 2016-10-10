Во Львове машина патрульной полиции попала в ДТП (фото)

Во Львове 10 октября в ДТП попал служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Mercedes Sprinter.

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Авария случилась около 02:10 возле ТЦ «Метро» на ул. Городоцкой.

Как отметила ZAXID.NET пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий, инспектор полиции не предоставил преимущество другому транспортному средству во время осуществления поворота, что повлекло столкновение.

На инспектора полиции, который был за рулем, составили протокол за совершение ДТП.

В результате аварии никто из людей не пострадал.